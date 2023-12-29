Кабмин продлил запрет на экспорт газа, угля, дров, соли и золота

Нулевые квоты установлены на следующие товары:

Соль, пригодная для потребления людьми

Уголь каменный, антрацит

Газ природный украинского происхождения

Древесина топливная

Серебро

Золото

Отходы или лом драгоценных металлов

Электрические и электронные отходы.

В то же время правительство установило квоты на 900 тысяч тонн на коксующийся уголь (только марки "К") и 540 тысяч тонн на топливо жидкое (мазут).

Запрет на экспорт

Кабинет Министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года. Глава НАК Алексей Чернышов заявил, что в случае продления запрета экспорт газа НАК "Нафтогаз Украины" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.

Украина вынуждена импортировать соль после захвата россиянами города Соледар и предприятия "Артемсль", обеспечивающего около 90% потребностей Украины.