Кабмин назначил временного руководителя АРМА: кто им стал

Кабинет министров Украины назначил Ярославу Максименко временно исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА и соответствующее распоряжение правительства.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил АРМА Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы Агентства.
По его словам, Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом.
"Важно, что новый закон о реформе АРМА усиливает институциональную способность Агентства и расширяет инструменты управления такими активами. Так, первоочередными задачами для АРМА сейчас является проведение независимого аудита и новой конкурсной процедуры отбора руководителя", - сказал Соболев.
До назначения в АРМА Ярослава Максименко занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины. Она координировала формирование и реализацию санкционной политики, в том числе управление подсанкционными активами.
Максименко была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).
13 августа 2025 года Максименко назначили на должность заместителя председателя по вопросам европейской интеграции АРМА.
Напомним,30 июля Елена Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.
Дума отметила, что уходит с должности в день, когда вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов. Подписание закона разблокирует 600 млн евро от ЕС.
