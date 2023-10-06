RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство работает над поиском кандидата на должность главы Минкульта, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины все еще ищет кандидата на должность министра культуры и информационной политики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму пленарного заседания Верховной рады.

У главы Кабмина во время часа вопросов к правительству в Раде поинтересовались, когда можно будет увидеть кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", - заявил премьер . 

Что предшествовало

Напомним, 27 июля Верховная рада уволила министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко

Это произошло на фоне скандалов, когда Минкульт выделял большое количество средств на сомнительные проекты в сфере киноиндустрии. 

В частности, ведомство хотело предоставить 33 млн гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец", который хочет снимать телеведущий и шоумен Игорь Горбунов. 

При этом еще в начале сентября нардеп Ярослав Железняк сообщал, что заменить Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальМинистерство культуры