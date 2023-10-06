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Правительство работает над поиском кандидата на должность главы Минкульта, - Шмыгаль

Киев, Пятница 06 октября 2023 23:10
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Правительство работает над поиском кандидата на должность главы Минкульта, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины все еще ищет кандидата на должность министра культуры и информационной политики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму пленарного заседания Верховной рады.

У главы Кабмина во время часа вопросов к правительству в Раде поинтересовались, когда можно будет увидеть кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", - заявил премьер .

Что предшествовало

Напомним, 27 июля Верховная рада уволила министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Это произошло на фоне скандалов, когда Минкульт выделял большое количество средств на сомнительные проекты в сфере киноиндустрии.

В частности, ведомство хотело предоставить 33 млн гривен на создание комедийного сериала "СМТ Ингулец", который хочет снимать телеведущий и шоумен Игорь Горбунов.

При этом еще в начале сентября нардеп Ярослав Железняк сообщал, что заменить Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.

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Денис Шмыгаль Министерство культуры
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