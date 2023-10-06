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Уряд працює над пошуком кандидата на посаду голови Мінкульту, - Шмигаль

Київ, П'ятниця 06 жовтня 2023 23:10
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Уряд працює над пошуком кандидата на посаду голови Мінкульту, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму пленарного засідання Верховної ради.

У голови Кабміну під час години запитань до уряду в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

"Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата", - заявив прем'єр.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня Верховна рада звільнила міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Це сталося на тлі скандалів, коли Мінкульт виділяв велику кількість коштів на сумнівні проекти у сфері кіноіндустрії.

Зокрема, відомство хотіло надати 33 млн гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець", який хоче знімати телеведучий і шоумен Ігор Горбунов.

При цьому ще на початку вересня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що замінити Ткаченка може колишній директор "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

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Денис Шмигаль Міністерство культури
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