Правительство Японии впервые возглавила женщина

Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.

Что известно о Санаэ Такаити

Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.

По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.

Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.