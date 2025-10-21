RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Правительство Японии впервые возглавила женщина

Фото: Санаэ Такаити (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.

Что известно о Санаэ Такаити

Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.

По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.

Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.

 

Что предшествовало

Ранее мы писали, что консерватор Санаэ Такаичи победила в гонке за лидерство в Либерально-демократической партии, несмотря на прогнозы в пользу конкурента.

64-летняя Такаичи победила своего ближайшего конкурента Синджиро Коидзуми во втором туре голосования с результатом 185 голосов против 156. Примечательно, что ее победа противоречит результатам предвыборных опросов, ведь большинство из них прогнозировало выигрыш именно Коидзуми.

Япония