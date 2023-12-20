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Правительство Польши уволило руководство государственных СМИ: оппозиция начала протест

Фото: правительство Польши уволило руководство государственных СМИ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше новое правительство приняло решение уволить руководство государственных СМИ. Оппозиционная партия "Право и справедливость" начала протест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Вчера, 19 декабря, польский парламент поддержал резолюцию, которая призывает к независимости, объективности и плюрализму на государственном телевидении и радио.

Уже сегодня, 20 декабря, министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство государственных СМИ. 

В ответ на резолюцию депутаты от партии "Право и справедливость", которая была правящей до осенних выборов, начали сидячий протест в штаб-квартире государственного телеканала TVP. При этом он прекратил свое вещание. 

К акции протеста присоединился и лидер партии Ярослав Качиньский. Он просидел в штаб-квартире всю ночь с 19 на 20 декабря. 

В то же время бывший премьер Матеуш Моравецкий, представитель партии "ПиС", осудил действия правительства нового премьера Дональда Туска и назвал их "незаконными". 

Как отмечает BBC, в последние годы вечерние выпуски новостей TVP и TVP Info "превратились в пропагандистскую машину" правительства "ПиС". Еще с 2015 года, когда партия пришла ко власти, она изменила польское законодательство о СМИ, что позволило ей увольнять членов правления и брать на работу в государственные СМИ журналистов, которые расхваливали ее политику.

При власти "ПиС" Польша опустилась с 18-го на 57-е место во Всемирном индексе свободы прессы.

Новое правительство Польши

Напомним, еще на прошлой неделе новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск. Он принял присягу 13 декабря. 

Более детально о том, чего ждать от нового правительства Украине, - в материале РБК-Украина

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