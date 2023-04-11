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Правительство планирует урезать премии руководителей госпредприятий

Фото: правительство планирует урезать премии руководителям госпредприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подготовил изменения в постановление "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности". Размер премий планируется уменьшить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Документ предлагает уменьшить возможности премирования руководителей предприятий:

  • по итогам работы за квартал - с 3 до 1,5 месячных должностных окладов руководителя предприятия;
  • за год - с 24 до 15 месячных должностных окладов руководителя предприятия.

"Эффективное и разумное расходование средств, полученных по результатам хозяйственной деятельности предприятий государственного сектора экономики, приобретает еще большее значение и требует от руководителей органов управления этими предприятиями применения взвешенных государственных подходов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

По состоянию на 1 января 2023 года в 109 органах государственной власти фактически работали 175,8 тыс. человек. В течение 2022 года фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек (на 5,2%).

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