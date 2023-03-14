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Количество чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего

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Украина, Вторник 14 марта 2023 15:11
Количество чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего Фото: больше всего чиновников работает в налоговой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2023 года в 109 органах государственной власти фактически работали 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек (на 5,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе, - 23,2 тысячи человек и Пенсионном фонде - 20,3 тысячи человек.

Количество чиновников в Украине за год сократилось на 5%: в каком ведомстве работает больше всего

Всего в органах государственной власти на начало 2023 года функционирует Секретариат КМУ и 18 министерств, 20 служб, 15 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Минфин разработал интерактивную аналитическую панель ("дашборд"), которая позволит проанализировать информацию о предельной, фактической численности работников в государственных органах, в том числе в органах судебной власти и местных государственных администрациях (без учета органов сектора безопасности и обороны).

Подробно с информацией можно ознакомиться в интерактивном дашборде .

Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

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