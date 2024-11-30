Кабмин планирует утвердить стратегию по альтернативным логистическим маршрутам: что известно
В Украине важно развивать альтернативные логистические маршруты. Кабмин планирует утвердить соответствующую стратегию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время выступления на Международном транспортном форуме.
"Крайне важно развивать и альтернативные логистические маршруты. Прежде всего, это автомобильные дороги и железнодорожный транспорт. В ближайшее время планируем утвердить стратегию, которая предусматривает меры по дальнейшему развитию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска", - рассказал он.
Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабной войны открыто два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке партнеров начали реконструкцию ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.
"Правительство быстро решило проблему очередей из грузовиков на границе, введя инновационный инструмент - систему "єЧерга". На сегодняшний день благодаря этой системе границу пересекли 1,5 млн транспортных средств", - отметил премьер.
Продление "транспортного безвиза" с ЕС
Он подчеркнул, что не менее важным было продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС до июня 2025 года. За первые 18 месяцев действия соглашения импорт в Украину вырос на 44%, а экспорт - на 48%.
"Эти цифры показывают, что либерализация перевозок выгодна обеим сторонам", - констатировал глава правительства.
Работа морского коридора
Благодаря ВСУ, по данным Шмыгаля, удалось обеспечить стабильную работу Украинского морского коридора, которым воспользовались более 2800 судов, перевезя более 75 млн тонн грузов (в том числе 50 млн тонн сельхозпродукции) в более чем 40 стран мира.
Напомним, во время первого Международного саммита по продовольственной безопасности стартовала инициатива президента Украины Владимира Зеленского "Зерно из Украины" для поддержки стран, которые страдают от голода.
По данным президента, инициатива "Зерно из Украины" спасла от голода около 20 миллионов человек. Программа успешно работает и будет расширяться.
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