Экономика

Кабмин повысил стоимость газа для четырех видов потребителей

Фото: Тарифы на газ повышены для четырех видов потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. В то же время для некоторых потребителей стоимость выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 октября 2025 г. № 1306.

Постановлением внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).

Стоимость газа для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению остается неизменной - 7240 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).

Для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16390 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).

Изменение в тарифах

Согласно документу ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ на льготных условиях производителям электрической энергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках.

Правительство повысило стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для:

  • для теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в теплофикационном цикле, - с 18000 гривен до 21000 гривен,
  • для тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, которые производят электрическую энергию в конденсационном цикле, - с 14000 гривен до 16000 гривен,
  • для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят исключительно электрическую энергию, - с 14000 гривен до 16000 гривен,
  • для газотурбинных и газопоршневых установок, которые производят электрическую и тепловую энергию комбинированным способом, - с 18000 гривен до 21000 гривен.

Источники газа

Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года до 31 марта 2026 года компании "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", а также с 1 апреля 2025 года до 31 марта 2026 года "Укрнафта" должны ежемесячно продавать часть добытого газа компании "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" будет покупать газ по фиксированным ценам:

  • у "Укргаздобычи" и "Черноморнефтегаза" - по 7240 гривен за 1000 кубометров (с НДС);
  • у "Укрнафты" - по 12000 гривен за 1000 кубометров (с НДС).

Продажа не касается объемов газа, которые компании используют для собственных производственных нужд, транспортировки, а также для производства электроэнергии, сжиженного газа или бензина.

Также "Оператор ГТС Украины" с 10 октября 2025 года до 31 марта 2026 года обязан покупать только импортный газ в количестве 340 млн кубометров. Цена будет определяться по биржевым сделкам на границе со странами ЕС или в украинских газохранилищах в режиме "Таможенный склад".

 

 

Отопительный сезон

Напомним Кабинет министров определил новые сроки "отопительного" и "межотопительного" периода для "Нафтогаза" для целей ПСО. Согласно постановлению, "отопительный период" продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Это решение не повлияет на начало отопительного сезона.

В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.

Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.

