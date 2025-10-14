Кабмин повысил стоимость газа для четырех видов потребителей

Правительство продлило действие льготных цен на газ до 31 марта 2026 года. В то же время для некоторых потребителей стоимость выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 октября 2025 г. № 1306.
Постановлением внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа (ПСО).
Стоимость газа для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению остается неизменной - 7240 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).
Для бюджетных учреждений стоимость остается на уровне 16390 гривен за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС).
Согласно документу ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ на льготных условиях производителям электрической энергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках.
Правительство повысило стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для:
Согласно постановлению, с 1 мая 2022 года до 31 марта 2026 года компании "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз", а также с 1 апреля 2025 года до 31 марта 2026 года "Укрнафта" должны ежемесячно продавать часть добытого газа компании "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" будет покупать газ по фиксированным ценам:
Продажа не касается объемов газа, которые компании используют для собственных производственных нужд, транспортировки, а также для производства электроэнергии, сжиженного газа или бензина.
Также "Оператор ГТС Украины" с 10 октября 2025 года до 31 марта 2026 года обязан покупать только импортный газ в количестве 340 млн кубометров. Цена будет определяться по биржевым сделкам на границе со странами ЕС или в украинских газохранилищах в режиме "Таможенный склад".
Напомним Кабинет министров определил новые сроки "отопительного" и "межотопительного" периода для "Нафтогаза" для целей ПСО. Согласно постановлению, "отопительный период" продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Это решение не повлияет на начало отопительного сезона.
В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.
Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.