Правительство Орбана укрепит контроль над телекоммуникационным сектором страны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таким образом, действующий лидер Венгрии Виктор Орбан и его правительство могут укрепить свой контроль над телекоммуникационным сектором страны. Стоимость этого соглашения, по данным Reuters, составляет 1,7 млрд евро.

"Бизнес продают местной ИТ-компании 4iG (51%) и венгерскому правительству (49%). 4iG принадлежит олигарху Лоринку Месарошу, близкому другу премьер-министра страны Виктору Орбану", - уточняет издание.

Ожидается, что продажа телеком-активов Vodafone в Венгрии будет оформлена до конца января. Компания заявила, что выручка от продажи будет направлена на погашение долга, накопившегося в результате неудовлетворительного управления исполнительного директора Ника Рида, который не смог расширить группу и заключить выгодные соглашения для консолидации фрагментированного европейского телекоммуникационного рынка.

По словам самого Ника Рида, которые приводит Reuters, группа продает активы, чтобы сосредоточиться на основных операциях в Европе и Африке.

В то же время, временный исполнительный директор группы Маргерита Делла Валле заявила, что продажа венгерского подразделения компании повысит конкуренцию, в частности в Венгрии.

В Reuters заявляют, что в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан расширил влияние своего националистического правительства в таких областях, как энергетика, банковское дело и СМИ, теперь добавились еще и телекоммуникации.