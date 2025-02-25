Индексация пенсий с марта. В Кабмине назвали точные суммы повышений

В Украине с 1 марта 2025 года состоится индексация пенсий. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.

"И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, внедряем максимальный размер индексации - до 1500 гривен", - добавил премьер.

По его словам, минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен.

"С 1 марта проводим индексацию пенсий. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%", - сообщил Шмыгаль.

Индексация пенсий в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение пенсий в Украине ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

Недавно Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год.

В бюджете Пенсионного фонда на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Недавно Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) за 2024 год, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии. Этот показатель дает возможность рассчитать коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Подробнее о том, на сколько поднимут пенсии в Украине с 1 марта и кто останется без повышения - в материале РБК-Украина.

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