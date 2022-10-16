ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербии нужно признать, что она не хочет быть в ЕС, - глава МВД

Новина українською →
Воскресенье 16 октября 2022 18:02
Сербии нужно признать, что она не хочет быть в ЕС, - глава МВД Фото: Сербии нужно признать, что она не хочет быть в ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Народу и правительству Сербии следует как можно скорее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

"Вопрос не в том, хотим ли мы присоединиться к Евросоюзу, вопрос в том, хочет ли Евросоюз видеть в своем составе Сербию", - заявил Вулин.

По его словам, судя по безумному шантажу, которому Брюссель подвергает Сербию, чтобы признать Косово, отменить Республику Сербскую и наложить санкции на Россию, ЕС «не хочет» Сербию.

Вулин также заявил, что Европейский Союз как альянс уходит в прошлое, поскольку с утратой политической независимости страны Евросоюза стали территориями, а не государствами.

Ранее мы писали, что Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине с целью обеспечить безопасность сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия Евросоюз
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась