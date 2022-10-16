Сербии нужно признать, что она не хочет быть в ЕС, - глава МВД

Народу и правительству Сербии следует как можно скорее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1 .

"Вопрос не в том, хотим ли мы присоединиться к Евросоюзу, вопрос в том, хочет ли Евросоюз видеть в своем составе Сербию", - заявил Вулин.

По его словам, судя по безумному шантажу, которому Брюссель подвергает Сербию, чтобы признать Косово, отменить Республику Сербскую и наложить санкции на Россию, ЕС «не хочет» Сербию.

Вулин также заявил, что Европейский Союз как альянс уходит в прошлое, поскольку с утратой политической независимости страны Евросоюза стали территориями, а не государствами.