Кому из политиков доверяют украинцы: рейтинг на конец 2023 года

Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев среди девяти политиков, о которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 года президенту доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Уровень доверия Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли - 7%.

Далее следует телеведущий Сергей Притула, которому доверяют 69%, не доверяют - 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 несколько ухудшились).

В тройку лидеров также входит мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия - 43%. Однако в случае Кличко достаточно значительное проседание доверия - в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли - 18%.

Далее следует группа политиков, которым доверяет достаточно значительная доля респондентов, хотя они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Так, 33% респондентов доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, не доверяют - 51% (в мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть гораздо больше доверяли).

Петр Порошенко - единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас пятому президенту, не доверяют - 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).

Также в этой группе народный депутат Дмитрий Разумков, которому доверяют 25%, не доверяют - 37% (в мае 2022 года было 35% против 25%), хотя в его случае следует учитывать, что 33% не знают его.

Также в списке были экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют - 87% (в мае 2022 года ей доверяли 18%, не доверяли - 74%). Бойко доверяют 9%, не доверяют - 71% (ранее соотношение было 11% против 66%).

Отношение к Арестовичу стало диаметрально противоположным. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли - 62% против 21%. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют - 78%.

Разные методологии опросов

Как отмечают социологи, ранее были обнародованы данные, согласно которым президенту Украины доверяют 62% украинцев. Но респонденты имели опцию выбрать вариант "затрудняюсь ответить". Если спрашивают о доверии Зеленскому (как персоналии) и вариант "затрудняюсь ответить" не предлагают, то 77% отвечают, что доверяют ему, 22% - не доверяют.

"Влияет зачитывание или не зачитывание варианта "затрудняюсь ответить", а кроме этого Зеленский как персоналия может восприниматься понятнее рядовым респондентам, чем более абстрактный институт президент Украины", - отмечают социологи.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2023 среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - 96%. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют - только 4%).