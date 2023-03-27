Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией

В понедельник, 27 марта, Казахстан решил потребовать от экспортеров предоставления дополнительных документов при отправке товаров в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Казахстана, которое приводит Reuters.
Это происходит на фоне сообщений о том, что российские компании используют местных посредников для обхода западных санкций.
"Россия является основным торговым партнером Казахстана и после введения санкций против РФ некоторые казахстанские предприятия начали закупать такие товары и перепродавать их российским фирмам", - говорится в материале.
Правительство Казахстана сообщило, что новые правила, вступающие в силу с 1 апреля и применяемые к экспорту в рамках возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, сократят "подпольную" торговлю.
"Процедура делает невозможным представление документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", - пояснили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.
Недавно Reuters писали, что Россия активизировала свои усилия по обходу санкций с помощью Казахстана.
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