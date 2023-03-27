RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией

Фото: Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, Казахстан решил потребовать от экспортеров предоставления дополнительных документов при отправке товаров в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Казахстана, которое приводит Reuters.

Это происходит на фоне сообщений о том, что российские компании используют местных посредников для обхода западных санкций.

"Россия является основным торговым партнером Казахстана и после введения санкций против РФ некоторые казахстанские предприятия начали закупать такие товары и перепродавать их российским фирмам", - говорится в материале.

Правительство Казахстана сообщило, что новые правила, вступающие в силу с 1 апреля и применяемые к экспорту в рамках возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, сократят "подпольную" торговлю.

"Процедура делает невозможным представление документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", - пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

Недавно Reuters писали, что Россия активизировала свои усилия по обходу санкций с помощью Казахстана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКазахстанСанкции против России