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Правительство Канады запросило у парламента 385 млн долларов на военную поддержку Украины

Фото: правительство Канады просит парламент передать 385 млн долларов (flickr.com)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Канады обратилось в парламент страны с запросом выделить на помощь Украине 500 млн канадских долларов (около 385 млн долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, говорится о просьбе выделить средства на военную помощь Украине. Эти деньги будут направлены на "предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе, огнестрельного оружия, дронов, обучение пилотов и обслуживания танков".

Кроме этого, документ предусматривает выделение 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".

Помощь от Канады

Ранее СМИ сообщали, что федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет. Позже Канада официально заявила о предоставлении этой помощи.

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Кроме того, украинские спасатели получили очередную партию помощи от Канады - роботов для дистанционного разминирования территорий.

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