Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине

В то время, как конкретный список остается конфиденциальным, вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что Италия продолжает поддерживать Украину в ее стремлении к справедливому миру.

"Италия стоит рядом с Киевом во всесторонней поддержке справедливого мира, который не может быть капитуляцией Украины", - отметил он.

Также Таяни акцентировал внимание на усилиях Италии по организации второй мирной конференции с участием России и важных международных партнеров, таких как Китай, Индия и Бразилия.

Он подчеркнул важность восстановления энергетической безопасности Украины, которое является одним из ключевых направлений поддержки от ЕС.

Сообщается, что Италия также активно готовится к проведению Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме в июле 2025 года, что станет еще одним шагом на пути к восстановлению страны после войны.

Помощь Италии Украине

Италия активно поддерживает Украину во время полномасштабного вторжения России, предоставляя значительную военную, экономическую и дипломатическую помощь.

К настоящему времени Италия уже передала восемь пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские системы, бронетехнику и боеприпасы.

Известно, что в следующем году правительство Италии планирует увеличить помощь Украине до 1,7 млрд евро. Подробности - в материале РБК-Украина.

Однако важно отметить, что все оружие, которое Рим передает Киеву, украинские военные могут применять только в пределах границ Украины