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Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ, - глава МИД

Вторник 07 мая 2024 17:09
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Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оружие, которое Италия предоставляет украинским Вооруженным силам в рамках военной помощи, может использоваться только в пределах границ Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Все военные средства, которые мы направляем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины", - сказал Таяни.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправления войск, которые бы воевали против россиян", - отметил глава МИД Италии.

Помощь Украине от Италии

Напомним, в конце февраля этого года Италия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривает предоставление "экономической, дипломатической и военной помощи".

Также итальянское издание La Repubblica сообщало, что власти Италии планируют в июне утвердить девятый пакет помощи Украине, в который, среди прочего, будет внесена система SAMP/T.

А недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что его страна в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины.

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