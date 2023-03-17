Правительство Италии может заблокировать продажу НПЗ, принадлежащего российскому "Лукойлу", - Reuters

Кабинет министров Италии планирует решить, использовать ли свои полномочия по предотвращению поглощения, чтобы заблокировать продажу принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Правительство премьер-министра Джорджии Мелони хочет иметь право голоса в переговорах, поскольку завод ISAB компании "Лукойл" на Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии, на нем занято около 1000 человек ", - говорится в материале.
Правительство имеет право наложить вето на соглашение в рамках регулирования "золотой силы", предназначенного для защиты отраслей, которые считаются стратегически важными в таких секторах как банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.
В январе "Лукойл" заявил, что достиг предварительного соглашения по продаже нефтеперерабатывающего завода компании GOI Energy, открывающего путь к первой крупной продаже его активов после вторжения РФ в Украину.
Reuters пишет, что Соединенные Штаты обеспокоены продажей нефтеперерабатывающего завода в Приоло, поскольку завод находится всего в 50 километрах от базы НАТО в Сигонелле.
Напомним, что Италия с октября 2022 года работала над тем, чтобы сохранить нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший российской "Лукойле".
В свою очередь власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.
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