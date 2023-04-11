Кабмин хочет установить доплаты бюджетникам в освобожденных и прифронтовых районах

Кабинет министров планирует установить доплаты к должностным окладам работникам, которые продолжают выполнять свои обязанности и задачи на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Проектом акта предлагается установить ежемесячную доплату работникам бюджетных учреждений в предельном размере 50% должностного оклада, а работникам, непосредственно оказывающим социальные услуги по месту жительства получателей, - до 100% должностного оклада.
Это касается учреждений, расположенных на территориях, на которых ведутся боевые действия, включая территории возможных боевых действий и территории активных боевых действий.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас остро стоит проблема нехватки квалифицированных работников в государственных органах, органах местного самоуправления, работников предприятий, учреждений и организаций, которые продолжают выполнять свои обязанности и задачи на территориях, где ведутся активные боевые действия и на деоккупированных территориях.
На этих территориях, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ и временно оккупированных территорий Украины, возникают ежедневные угрозы жизни, затруднено предоставление коммунальных, банковских, транспортных и других услуг, многие вынуждены были покинуть свои дома и уехать в более безопасные регионы Украины, говорится в документе.
Напомним, Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.
По состоянию на 1 января 2023 г. в 109 органах государственной власти фактически работали 175,8 тыс. человек. В 2022 году фактическая численность работников этих органов снизилась на 9,6 тыс. человек (на 5,2%).
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