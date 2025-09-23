RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Правительство готовит существенные налоговые льготы для прифронтовых регионов

Фото: Фото: Налоговые льготы готовят для прифронтовых регионов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики разработало проект закона, который предусматривает компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей, работающих на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Цель инициативы - сохранение рабочих мест и стимулирование экономической активности в регионах, которые испытывают наибольшее влияние войны.

По данным ГНС, на таких территориях зарегистрировано около 4,1 тыс. субъектов хозяйствования. Они ежемесячно платят около 255 млн грн ЕСВ и обеспечивают работой более 54 тыс. человек.

Риски для экономики регионов

Министерство отмечает, что отсутствие поддержки бизнеса в зоне боевых действий может привести к росту безработицы, сокращению налоговых поступлений и обострению социально-экономической ситуации.

В условиях военного положения предприниматели сталкиваются со снижением спроса на товары и услуги, проблемами логистики и дополнительными затратами на безопасность. Это ставит под угрозу стабильность местных экономик.

Основные положения законопроекта

Документ предлагает внести изменения в закон о ЕСВ и установить механизм компенсации 50% от суммы взноса, уплаченного предпринимателями на территориях боевых действий.

Порядок и условия такой компенсации должен определить Кабинет министров. В Минсоцполитики отмечают, что принятие закона является неотложным, ведь ситуация требует оперативных решений.

 

 

 

ЕСВ

Единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине является обязательным консолидированным платежом, который уплачивается в систему общеобязательного государственного социального страхования на регулярной основе.

В 2025 году показатель минимальной зарплаты в 8000 гривен определяет следующие параметры для начисления ЕСВ:

  • минимальный страховой взнос составит 1760 гривен;
  • максимальная база для начисления составит 160 000 гривен, что равно 20 минимальным зарплатам;
  • максимальная сумма взноса в 2025 году составляет 35 200 гривен.

В 2026 году минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен. Соответственно минимальный размер ЕС составит 1 902 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги