Кабмин готовит реформу процесса прохождения военно-врачебных комиссий

По данным пресс-службы, участники совещания определили план действий по реформированию ВВК. Экспертная группа представила свои наработки: увеличение пропускной способности ВВК, доступ к электронной системе здравоохранения, меры по безбарьерности.

"Цель правительства - максимальная диджитализация всех процессов и создание условий, при которых все справки будет собирать электронная система", – сказал Шмигаль.

В апреле предлагается начать пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других соприкасающихся структурах. Следующий этап - цифровизация медицинской истории военнослужащих, отметили в пресс-службе.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос о сокращении сроков расследования для получения справки из воинской части об обстоятельствах ранения. Премьер-министр дал задачу разработать необходимые постановления и изменения в законы.

Кроме того, Минздрав предоставил предложения по реформе медико-социальных экспертных комиссий, говорится в сообщении.

На совещании присутствовали представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства цифровой трансформации, народные депутаты, представители Офиса президента и другие.