RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин готовит мораторий на отключение должникам света и воды на прифронтовых территориях

Фото: Должникам не будут отключать свет на прифронтовых территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины готовит мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых громадах за долги. Также нарабатывается решение о компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

По словам Кулебы, это позволит теплокоммунэнерго своевременно начать отопительный сезон и работать стабильно.

Подготовка к зиме

Правительство отчитывается, что в стране уже смонтировано 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные общей мощностью около 700 МВт. К отопительному сезону подготовлено более 129 тысяч жилых домов.

Состояние готовности объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей и котельных превышает 90%.

Эвакуация населения

Организация эвакуации из опасных территорий остается одной из ключевых задач. С начала лета из зон боевых действий выехали почти 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей и более 3 тысяч маломобильных лиц.

В Днепропетровской области работают транзитные пункты в Павлограде и Волосском, где люди получают медицинскую помощь, продукты, консультации и поддержку с переселением.

В Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах, сообщил чиновник.

 

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.

Кроме того, более 40 тысяч педагогов, которые работают в школах на прифронтовых территориях, получат повышенные выплаты

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОтключения света