Кабмин готовит мораторий на отключение должникам света и воды на прифронтовых территориях

По словам Кулебы, это позволит теплокоммунэнерго своевременно начать отопительный сезон и работать стабильно.

Подготовка к зиме

Правительство отчитывается, что в стране уже смонтировано 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные общей мощностью около 700 МВт. К отопительному сезону подготовлено более 129 тысяч жилых домов.

Состояние готовности объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей и котельных превышает 90%.

Эвакуация населения

Организация эвакуации из опасных территорий остается одной из ключевых задач. С начала лета из зон боевых действий выехали почти 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей и более 3 тысяч маломобильных лиц.

В Днепропетровской области работают транзитные пункты в Павлограде и Волосском, где люди получают медицинскую помощь, продукты, консультации и поддержку с переселением.

В Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах, сообщил чиновник.