Правительство приняло решение, чтобы снизить перебои с водоснабжением и канализацией в крупных городах после российских ударов. Местные власти должны подготовить графики погрузки на сети и схемы подвоза воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, правительство реагирует на изменение тактики российского террора: оккупанты бьют по системам жизнеобеспечения городов. Часть принятых решений в Кабмине не раскрывают из соображений безопасности.

Цель - там, где это возможно, минимизировать перебои с водоснабжением и водоотводом, прежде всего на критически важных социальных объектах.

Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных заведений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. Больницы и другие критические объекты должны работать непрерывно.

При серьезных разрушениях людей должны оперативно информировать, а для временных ограничений нужно заранее подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды.

Также правительство поручило ускорить установку резервного питания на критических элементах систем и обеспечить их дополнительным оборудованием и спецтехникой.

Все области и Киев должны отчитаться о подготовке, координировать работу Мининфраструктуры.