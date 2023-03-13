Эрдоган и его партия сильно уступают оппозиции перед важнейшими выборами в истории Турции

Кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает президента Тайипа Эрдогана более чем на 10 процентных пунктов в преддверии выборов 14 мая, которые многие считают наиболее значимым голосованием в истории Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Опросы также показывают, что оппозиционный блок под названием "Альянс наций" лидирует в парламентской гонке, по крайней мере, на шесть пунктов опережая политсилу Эрдогана Партию справедливости и развития (ПСР) и ее союзников. Прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) по-прежнему уверенно держится выше 10%.

Эрдоган сталкивается с самой большой проблемой своего 20-летнего правления после падения его популярности во время кризиса стоимости жизни. Жертвы землетрясения в прошлом месяце также пересматривают свою лояльность.

Выборы решат не только, кто возглавит Турцию, но и то, как она будет управляться, куда движется ее экономика и какую роль она может сыграть в разрешении войн между Россией и Украину и на Ближнем Востоке.

Опрос, Aksoy Research, проведенный 8 марта, показал, что Кемаль Кылычдароглу, ставший кандидатом от оппозиционного альянса 6 марта, опережает Эрдогана с поддержкой 55,6% и 44,4% соответственно. Оппозиционный блок "Альянс наций" набирает 44,1% голосов, а ПСР и ее националистические союзники - 38,2%, НДП - 10,3%.

Опрос, проведенный 6-7 марта компанией Alf Research, показал, что Кылычдароглу получит 55,1%, а Эрдоган - 44,9%. Основной оппозиционный блок получит 43,5% голосов, партия Эрдогана и ее союзники - 37,5%, НДП - 11,3%.

Землетрясение, похоже, мало повлияло на популярность ПСР Эрдогана. По данным опроса Metropoll, 34,4% респондентов возложили вину за убытки во время землетрясения на правительство, а 26,9% - на подрядчиков. Муниципалитеты заняли третье место: 15,4% участников сказали, что они виноваты, а 12,9% ответили "все".