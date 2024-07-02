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Кабмин разрешил увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

Фото: бронирование чиновников в Украине увеличат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его данным, рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

Кроме того, внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями. Министр обороны получил полномочия принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы по увеличению объемов бронирования.

Бронирование чиновников

Напомним, в июне Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва, которая займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.

Кроме того, Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных. Согласно документу количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше отдельного решения министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.

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Мобилизация в Украине