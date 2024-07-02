Кабмин разрешил увеличить бронь от мобилизации для чиновников и работников госпредприятий

По его данным, рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

Кроме того, внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями. Министр обороны получил полномочия принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы по увеличению объемов бронирования.

Бронирование чиновников

Напомним, в июне Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва, которая займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.

Кроме того, Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных. Согласно документу количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% количества военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года.

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше отдельного решения министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.