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Правительство Чехии совершит большой визит в Киев

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Київ, Пятница 07 октября 2022 15:43
Правительство Чехии совершит большой визит в Киев Фото: Чехия готовит правительственный визит в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чехия готовит масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства. По предварительной информации делегация посетит столицу Украины 31 октября.

Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.

"В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть", - отметил Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.

Ранее мы писали, что Чехия одобрила передачу Украине очередной партии военной помощи. В Украину будет отправлена тяжелая техника. Однако детали решили не разглашать по соображениям безопасности.

Также ранее Минобороны Чехии обещало помочь Украине положить конец войне с "путинскими нацистами".

Перед этим глава МИД Чехии Ян Липовский призвал создать международный трибунал расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.

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