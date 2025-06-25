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Правительство Британии готовится к нападению на страну, - The Guardian

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Автор: Мария Рагуткина

В обновленной стратегии национальной безопасности правительство Великобритании призвали готовиться к возможности нападения на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В документе изложен спектр угроз, с которыми, по словам британских министров, сейчас сталкивается страна.

Уточняется, что наращивание военной мощи России и участившиеся нападения Ирана за рубежом означают, что страна вскоре может оказаться втянутой в войну.

"Некоторые противники закладывают основу для будущих конфликтов, занимая позиции, позволяющие им быстро действовать, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических и/или цепочках поставок, с целью удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, потенциально с военным сценарием", - сказано в документе.

В предисловии к этому обзору премьер-министр великобритании Кир Стармер напомнил, что мир очень сильно изменился.

"Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическое соперничество усиливается. Экстремистские идеологии на подъеме. Технологии трансформируют природу как войны, так и внутренней безопасности. На британской земле ведется враждебная для государства деятельность", - отметил он.

В обзоре подробно рассматриваются угрозы, с которыми сталкивается Британия как внутри страны, так и за рубежом. Главной из них указана Россия, учитывая ее кибератаки и попытки саботажа.

Также выделяется Иран, учитывая союз Тегерана и Москвы, а также усиление атак на диссидентов за рубежом.

Британия готовится к нападению

Напомним, ранее Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морских водах вблизи своих побережий. Предполагалось, что они использовались для сбора разведданных о британских атомных подводных лодках, которые могут нести ядерные ракеты.

На фоне участившихся случаев сабботажей и войны в Украине, Британия начала готовиться к возможному нападению со стороны России. В СМИ писали, что Лондон пересматривает старые планы обороны.

Стало известно, что Великобритания делает мощный шаг в укреплении своей обороноспособности. Она присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A с ядерным потенциалом.

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Кир Стармер