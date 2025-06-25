Правительство Британии готовится к нападению на страну, - The Guardian

В документе изложен спектр угроз, с которыми, по словам британских министров, сейчас сталкивается страна.

Уточняется, что наращивание военной мощи России и участившиеся нападения Ирана за рубежом означают, что страна вскоре может оказаться втянутой в войну.

"Некоторые противники закладывают основу для будущих конфликтов, занимая позиции, позволяющие им быстро действовать, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических и/или цепочках поставок, с целью удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, потенциально с военным сценарием", - сказано в документе.

В предисловии к этому обзору премьер-министр великобритании Кир Стармер напомнил, что мир очень сильно изменился.

"Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическое соперничество усиливается. Экстремистские идеологии на подъеме. Технологии трансформируют природу как войны, так и внутренней безопасности. На британской земле ведется враждебная для государства деятельность", - отметил он.

В обзоре подробно рассматриваются угрозы, с которыми сталкивается Британия как внутри страны, так и за рубежом. Главной из них указана Россия, учитывая ее кибератаки и попытки саботажа.

Также выделяется Иран, учитывая союз Тегерана и Москвы, а также усиление атак на диссидентов за рубежом.