Правительство Британии готовит ужесточение миграционных правил
Великобритания готовится пересмотреть правила постоянного проживания для мигрантов. Власти обсуждают ужесточение критериев и введение новых требований для тех, кто хочет жить в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Правительство Британии рассматривает возможность изменить процедуру получения бессрочного вида на жительство, чтобы усилить контроль за теми, кто может оставаться в стране на постоянной основе.
Сейчас большинство иностранцев подают документы после пяти лет проживания в Великобритании. Новый план предполагает, что претендовать на этот статус смогут только те, кто имеет чистую биографию, оплачивает социальные взносы и не обращается за государственной помощью.
Дополнительные условия для заявителей
По словам министра внутренних дел Шабана Махмуда, обсуждается введение дополнительных критериев. Среди них – высокий уровень владения английским языком и подтвержденный опыт волонтерской работы в местных общинах. Эти изменения, как подчеркивают в правительстве, должны продемонстрировать реальный вклад мигрантов в жизнь страны.
Политический контекст
Инициатива стала ответом на рост популярности партии "Реформа Великобритании", которая продвигает жесткую антииммиграционную повестку. Именно она вынудила Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера активнее ужесточать свои подходы в этой сфере. На прошлой неделе представители "Реформы" заявили о намерении заменить бессрочный вид на жительство пятилетней визой с возможностью продления.
Реакция и возможные последствия
Кир Стармер резко раскритиковал такие идеи, назвав их "расистской политикой", которая грозит разделить страну. Тем временем консультации по обновлению правил бессрочного проживания должны стартовать ближе к концу года. Власти отмечают, что пересмотр миграционной системы необходим, поскольку вопрос контроля над числом иностранцев остается приоритетным для британского общества.
Еще с момента референдума о выходе из ЕС миграция остается одним из центральных пунктов политической повестки Британии, а статистика показывает рекордные уровни чистого притока мигрантов даже после Brexit.
