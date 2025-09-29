ua en ru
Правительство Британии готовит ужесточение миграционных правил

Британия, Понедельник 29 сентября 2025 04:40
Правительство Британии готовит ужесточение миграционных правил Иллюстративное фото: правительство Британии готовит ужесточение миграционных правил (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Великобритания готовится пересмотреть правила постоянного проживания для мигрантов. Власти обсуждают ужесточение критериев и введение новых требований для тех, кто хочет жить в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Правительство Британии рассматривает возможность изменить процедуру получения бессрочного вида на жительство, чтобы усилить контроль за теми, кто может оставаться в стране на постоянной основе.

Сейчас большинство иностранцев подают документы после пяти лет проживания в Великобритании. Новый план предполагает, что претендовать на этот статус смогут только те, кто имеет чистую биографию, оплачивает социальные взносы и не обращается за государственной помощью.

Дополнительные условия для заявителей

По словам министра внутренних дел Шабана Махмуда, обсуждается введение дополнительных критериев. Среди них – высокий уровень владения английским языком и подтвержденный опыт волонтерской работы в местных общинах. Эти изменения, как подчеркивают в правительстве, должны продемонстрировать реальный вклад мигрантов в жизнь страны.

Политический контекст

Инициатива стала ответом на рост популярности партии "Реформа Великобритании", которая продвигает жесткую антииммиграционную повестку. Именно она вынудила Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера активнее ужесточать свои подходы в этой сфере. На прошлой неделе представители "Реформы" заявили о намерении заменить бессрочный вид на жительство пятилетней визой с возможностью продления.

Реакция и возможные последствия

Кир Стармер резко раскритиковал такие идеи, назвав их "расистской политикой", которая грозит разделить страну. Тем временем консультации по обновлению правил бессрочного проживания должны стартовать ближе к концу года. Власти отмечают, что пересмотр миграционной системы необходим, поскольку вопрос контроля над числом иностранцев остается приоритетным для британского общества.

Еще с момента референдума о выходе из ЕС миграция остается одним из центральных пунктов политической повестки Британии, а статистика показывает рекордные уровни чистого притока мигрантов даже после Brexit.

Напоминаем, что в ближайшие два года Украину ежегодно могут покидать около 200 тысяч человек, а постепенное возвращение мигрантов, по прогнозам, начнется не раньше 2027 года.

Отметим, что в Германии число украинских беженцев, официально трудоустроенных и перечисляющих взносы в систему социального страхования, увеличилось до почти 272 тысяч, что на 80 тысяч превышает прошлогодний показатель.

