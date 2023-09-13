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Из-за ордера на арест Путина. В Бразилии допустили выход из Международного уголовного суда

Бразилия, Среда 13 сентября 2023 21:05
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Из-за ордера на арест Путина. В Бразилии допустили выход из Международного уголовного суда Фото: Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда. Ранее он выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Correio Braziliense.

По его словам, "важные" страны не присоединились к организации.

"Президент Лула де Сильва правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором некоторые страны соблюдают юрисдикцию Международного уголовного суда, а другие нет, например, США, Китай и другие важные страны", - сказал министр.

Он уточнил, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку такого равенства между народами не было.

"Это было предупреждение президента. Конечно, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить", - добавил Дино.

Что министр думает об аресте Путина

Министр подчеркнул, что "дисбаланс" может привести к навязыванию воли одних стран другим. Также глава юстиции заявил, что возможный арест Путина будет "решением политического характера".

"Если бы такая ситуация возникла, то было бы необходимо провести анализ того, был бы соблюден этот международный договор с учетом этого конкретного обстоятельства, при котором крупные страны планеты не присоединились к МУС", - сказал министр.

Дино также заявил, что все страны, которые входят в состав Организации Объединенных Наций, должны пересмотреть Римский статут.

Что этому предшествовало

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

Недавно президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина в случае его визита в страну.

Затем Лула де Сильва сказал, что судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году.

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