В Бангладеш массовые протесты с 300 погибшими. Премьер страны ушла в отставку и покинула страну

В Бангладеш вспыхнули массовые протесты, в ходе которых уже погибли более 300 человек. На фоне этого премьер-министр страны подала в отставку и вылетела на военном вертолете в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times .

Протесты начались в прошлом месяце, когда студенты потребовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971 году.

Впоследствии Верховный суд страны сократил систему квот до 5% рабочих мест, из которых 3% - для родственников ветеранов. Впрочем, несмотря на это, на выходных протесты возобновились. Демонстранты требовали отставки премьера Шейха Хасины после того, как на протестах в июле погибли более 200 человек.

Как стало известно сегодня, по состоянию на понедельник количество погибших с начала массовых беспорядков в стране выросло до 300 человек. Только в воскресенье погибли 94 человека.

Власти закрыли образовательные учреждения по всей стране и объявили выходные с понедельника по среду. Также был введен комендантский час и прекращена работа судов на неопределенный срок.

Премьер ушла в отставку и улетела в Индию.

Накануне Хасина заявляла, что занимающиеся "саботажем и погромами" уже не студенты, а преступники, и с ними нужно жестко разобраться.

Впрочем, как стало известно сегодня, премьер подала в отставку и улетела в Индию на военном вертолете. Перед этим сообщалось, что протестующие захватили ее дворец в Дакке, однако, к этому моменту она уже успела его покинуть.

Перебои в работе мобильной связи и Интернета

Как сообщает издание, в стране наблюдаются массовые сбои в работе мобильных операторов и интернет-связи. Facebook и приложения для обмена сообщениями, в частности WhatsApp, были недоступны даже через обычный интернет.