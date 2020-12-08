Уруський заявив, що "Мотор Січ" - приватна компанія, і він не має відношення до її діяльності

Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що ні він, ні держава не мають відношення до діяльності приватної компанії ПАТ "Мотор Січ".

Про це Уруський заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання журналіста про майбутнє заводу, акції та діяльність якого протягом кількох років заблоковані арештами.

"Я не думаю, що це ляже на мої плечі, - сказав Уруський про майбутнє ПАТ "Мотор Січ" і необхідності врегулювання ситуації. - Приватне підприємство, акції знаходяться в іноземних інвесторів".

Відповідаючи на запитання журналіста про компенсації Україною втрат китайських інвесторів через блокування діяльності компанії арештами акцій, віце-прем'єр сказав, що врегулювання відносин з власниками контрольного пакета акцій також не в його компетенції, і це питання будуть вирішувати міжнародні арбітражні інстанції.

Уруський також заявив, що раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що він пропонував представникам Туреччині купити контрольний пакет акцій ПАТ "Мотор Січ", хоча ні він, ні держава не мають відношення до діяльності приватної компанії.

"Як я таке можу взагалі пропонувати, якщо я фактично до цього відношення не маю?" - заявив віце-прем'єр.

Як відомо, ПАТ "Мотор Січ" урядовим наказом з 2015 р. не входить до переліку стратегічних підприємств. З 1994 року вона перебуває під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, який до 2016 року він був власником контрольного пакета акцій компанії, а потім продав його китайським інвесторам.

Протягом останніх чотирьох років діяльність ПАТ "Мотор Січ" заблокована чотирма арештами її акцій. Китайські інвестори протягом декількох років не можуть отримати дозвіл в Антимонопольному комітеті України на концентрацію контрольного пакета, хоча офіційно їм не відмовляють.

Через цю ситуацію китайські акціонери не можуть приступити до управління підприємством, у покупку якого вони інвестували близько мільярда доларів, а також профінансували створення сервісно-складального заводу в китайському місті Чунцин.

Раніше РБК-Україна писало, що китайські акціонери направили повідомлення українському Міністерству юстиції про початок міжнародного арбітражу для стягнення з України $ 3,5 млрд для компенсації збитку.

Дії України в ньому кваліфіковані як "протизаконна експропріація", що порушує українсько-китайську угоду про взаємне заохочення і захист інвестицій.