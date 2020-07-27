Уруський: співпраці з Росією в сфері ОПК не може бути в принципі

На сьогодні між Україною і Росією не може бути співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу. Тому імпортозаміщення має стати частиною реформи ОПК.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

"Моя позиція однозначна: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі. Насправді я ще в 1990-х про це говорив, тому що в Росії була чітка програма відсторонення України від кооперації військово-технічного співробітництва", - зазначив Уруський.

За його словами, з 2014 року потрібно було впроваджувати програму імпортозаміщення, оскільки держава не може взяти на себе всі ці питання.

"Але визначити стратегічні моменти ми повинні. А менеджмент, кожне підприємство повинно шукати європейський ринок, американський ринок, азіатський ринок. Світ на одній країні клином не зійшовся", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолив Уруський.

До цього він заявляв, що Державне космічне агентство потребує реформування.