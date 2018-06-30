Уругвай - Португалія: відео голів та огляд матчу

Збірні Уругваю і Португалії зустрілися у відбірковому матчі 1/8 фіналу ЧС 2018

Матч Уругвай - Португалія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 пройшов у рамках плей-офф 30 червня. Гра завершилася з рахунком 2:1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Уругвай - Португалія: огляд гри

Команди Уругваю і Португалії зіграли на стадіоні "Фішт" у Сочі за вихід до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу. Варто відзначити, що збірні цих двох країн вперше зустрілися в офіційному матчі за історію ЧС ФІФА.

Раніше Уругвай завоював місце в плей-офф, ставши лідером групи А з трьома перемогами. Португальці посіли друге місце в групі В.

30 червня в грі 1/8 фіналу на поле вийшли такі стартові склади команд:

Уругвай: Муслера, Касерес, Хіменес, Годін, Лашальт, Весіно, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавані.

Португалія: Патрісіу, Рікарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Маріу, Адрієн Сілва, Бернарду Сілва, Роналду, Гуедеш.

Рахунок матчу був відкритий на 7 хвилині після початку гри. Перша атака уругвайців виявилася успішною для команди. Автором голу став Кавані.

Роналду в першому таймі кілька разів пробивав по воротах, проте команда суперників не дала можливості португальському футблісту забити гол.

Після перерви португальці зрівняли рахунок. Пепе вдалося протиснутися між футболістамии Уругваю та замкнути передачу Геррейро головою.

Однак перевага в матчі незабаром знову перейшла до уругваскої збірної. Автором другого голу знову став Кавані. В один дотик з штрафної він забив м'яч у дальній кут воріт.

Незважаючи на спроби португальців обіграти збірну Уругваю і атаки на останніх хвилинах, гол команді забити не вдалося.

Переможцем матчу з рахунком 2:1 стала збірна Уругваю. 6 липня вони зустрінуться з Францією в чвертьфіналі, який пройде в Нижньому Новгороді. Португалія завершила участь у ЧС 2018.