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Уругвай - Португалия: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 23:40
Фото: матч Уругвай - Португалия (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Уругвай - Португалия (facebook.com/fifaworldcup)

Сборные Уругвая и Португалии встретились в отборочном матче 1/8 финала ЧМ 2018

Матч Уругвай - Португалия на Чемпионате мира по футболу 2018 прошел в рамках плей-офф 30 июня. Игра завершилась со счетом 2:1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Уругвай - Португалия: обзор игры

Команды Уругвая и Португалии сыграли на стадионе "Фишт" в Сочи за выход в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. Стоит отметить, что сборные этих двух стран впервые встретились в официальном матче за историю ЧМ ФИФА.

Ранее Уругвай завоевал место в плей-офф, став лидером группы А с тремя победами. Португальцы заняли второе место в группе В.

30 июня в игре 1/8 финала на поле вышли такие стартовые составы команд:

  • Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лашальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.
  • Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.

Счет матча был открыт на 7 минуте после начала игры. Первая атака уругвайцев оказалась успешной для команды. Автором гола стал Кавани. 

Роналду  в первом тайме несколько раз пробивал по воротам, однако команда соперников не дала возможности португальскому футблисту забить гол.

После перерыва португальцы сравняли счет. Пепе удалось протиснуться между футболистами Уругвая и замкнуть передачу Геррейру головой. 

Однако преимущество в матче вскоре вновь перешло к уругвайской сборной. Автором второго гола опять стал Кавани. В одно касание с штрафной он забил мяч в дальний угол ворот.

Несмотря на попытки португальцев обыграть сборную Уругвая и атаки на последних минутах, гол команде забить не удалось.

Победителем матча со счетом 2:1 сталасборная Уругвая. 6 июля они встретятся с Францией в четвертьфинале, который пройдет в Нижнем Новгороде. Португалия завершила свое участие в ЧМ 2018.

 

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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