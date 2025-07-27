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"Урсула отметила прогресс". Два новых закона помогут с траншами, - Зеленский

Воскресенье 27 июля 2025 18:15
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"Урсула отметила прогресс". Два новых закона помогут с траншами, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер отметила прогресс Украины в реализации реформ, которые помогут нашей стране с траншами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Глава государства проинформировал, что провел сегодня разговор с главой Еврокомиссии и добавил, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", - рассказал Зеленский.

Отметим, на этой неделе стало известно, что из-за опоздания с законом об АРМА и еще двумя реформами Украина получит урезанный на 1,5 млрд евро четвертый транш в рамках Ukraine Facility.

В частности, спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина еще 6 июня подала платежный запрос на частичную выплату транша в размере 3 млрд вместо 4,5 млрд долларов. Таким образом, Комиссия оценила 13 завершенных реформ из 16 и предложила выделить 3,05 млрд евро как четвертый транш в рамках Ukraine Facility.

Однако источники РБК-Украина сообщили, что при выполнении всех условий, недостающие 1,5 млрд евро все же можно будет добрать до конца года.

Что еще сказал Зеленский

По словам президента, он обсудил с фон дер Ляйен европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу антикоррупционной инфраструктуры нашей страны.

В частности, речь шла о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины.

"Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - сказал Зеленский.

Кроме того, он выразил благодарность за принятие 18-го пакета санкций ЕС против РФ, прежде всего - за снижение предельной цены на российскую нефть.

"Украина продолжает синхронизацию европейских санкций. Все 18 пакетов действуют в Украине", - говорится в сообщении.

Также они обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС. По словам президента, работа над этим будет максимально оперативной.

Реформа АРМА

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Документ предусматривает независимый аудит, глава правила отбора руководства и прозрачное управление арестованным имуществом.

Подробнее о новом законе - читайте в материале РБК-Украина.

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