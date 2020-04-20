Рівень забруднення повітря у Києві знизився до норми

Рівень забруднення повітря у Києві та сусідніх областях через лісові пожежі наблизився до норми. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Прокопенка, сьогодні якість атмосферного повітря у Києві та сусідніх областях значно поліпшилася. Очищенню повітря сприяли зміна напрямку вітру та короткочасні дощі, а також ліквідація частини лісових пожеж.

"Якщо ще вчора метеостанції Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей відмічали задимленість, або дим, то, станом на ранок 20 квітня, такі явища вже відсутні. Наразі якість атмосферного повітря у Києві наблизилася до звичайної для цього періоду весни. Завислі речовини - пил та залишки горіння, - близькі, або дещо вищі до гранично допустимих концентрацій. Вміст у повітрі діоксиду сірки, діоксиду азоту, окису вуглецю та формальдегіду близький до ГДК і нижче", - розповів він.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що радіаційний фон у Києві та Чорнобильській зоні відчуження знаходиться в межах норми. Раніше рівень забруднення повітря у столиці у 2-3 рази перевищував норму.