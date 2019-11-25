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В Одесі знизився рівень забруднення води в епіцентрі аварії танкера

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Всього в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів

У місці аварії молдавського танкера Delfi в Одесі знизився рівень забруднення води нафтопродуктами, станом на 15 листопада показник перевищує норму в 19 разів. Про це повідомляє Думська.

Як повідомила директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради Валентина Дацюк, Найбільший рівень забруднення був зафіксований в ніч з 22 на 23 листопада, після чого рівень швидко пішов на спад. Всього в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

"З одного боку шторм не дозволив встановити сорбуючі бони, з іншого - дуже сильно зменшив концентрацію забруднюючих речовин в місці аварії. Якщо в зазначений період норма була перевищена більш ніж у 150 разів, то сьогодні - 19. В даний час вирішується питання про встановлення сорбуючими бонів", - сказала Дацюк.

Також вона зазначила, що не було зафіксовано викидів важких фракцій.

"Нічого особливо шкідливого начебто мазуту не було, на щастя. Візуальне спостереження за чайками у воді і на пляжі також показує, що ні на оперенні, ні на лапках у них нічого подібного немає", - повідомила Дацюк.

При цьому, за словами віце-мера Одеси Андрія Котляра, в день евакуації з танкера моряків важкі фракції були присутні у воді.

"На обличчях наших водолазів був мазут, а військовому водолазові навіть довелося надавати невідкладну допомогу, так як він наковтався цих речовин і почав задихатися", - повідомив Котляр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 22 листопада танкер Delfi сів на мілину поблизу одеського пляжу Дельфін. 23 листопада повідомлялося, що було зафіксовано перевищення норми нафтопродуктів у воді 157 разів.

Також повідомлялося, що роботи з евакуації сів на мілину танкер повинні розпочатися протягом тижня. Якщо судновласник протягом тижня не прибере танкер, то евакуацією судна буде займатися адміністрація морських торгових портів України.

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