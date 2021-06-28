Рівень тіньової економіки в Україні знову зріс до 30%

Рівень тіньової економіки у 2020 року склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).
Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономіки.
"Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі суттєвого зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозовані у часі, обмеження ділової активності), що і призвело до зростання тінізації економіки", - йдеться в повідомлені.
Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з 2019 роком:
Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:
Нагадаємо, рівень тіньової економіки у січні-вересні 2020 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник січня-вересня 2019 року.