Частка тіньової економіки в Україні знову піднялася вище 30%
Рівень тіньової економіки у січні-вересні 2020 року склав 28% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на на 3 в.п. більше за показник січня-вересня 2019 року.
Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономіки.
Як зазначається в огляді міністерства, зростання рівня у 2020 році тіньової економіки було очікуваним. Запроваджені обмежувальні заходи з метою захисту населення від біологічної небезпеки своїми наслідками мали зменшення ділової активності (як всередині країни, так і поза її межами) і, відповідно, суттєве зростання збитків в економіці.
"За таких умов прагнення бізнесу зменшити ризики втратити ресурсів в умовах високої невизначеності є природним", - йдеться в повідомленні.
Динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням різних методів, була різноспрямованою. Так, з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, збільшення рівня порівняно з відповідним періодом 2019 року зафіксував лише метод збитковості підприємств - на 12 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).
Два з чотирьох методів показали зменшення рівня тіньової економіки: метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 1 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП); електричний метод - на 1 в.п. (до 25% від обсягу офіційного ВВП).
Монетарний метод показав відсутність змін у динаміці рівня тіньової економіки (31% від обсягу офіційного ВВП).
Нагадаємо, у рівень тіньової економіки у 2019 році склав 28% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 відсоткових пункти менше за показник 2018 року.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).