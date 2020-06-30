Рівень тіньової економіки в Україні впав нижче 30%

Рівень тіньової економіки у 2019 році склав 28% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це що на 3 відсоткових пункти менше за показник 2018 року.

Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономіки.

Як зазначається у звіті, продовжується тенденція щодо зниження рівня тіньової економіки.

Водночас, залишається неподоланою низка чинників, що стримують процеси детінізації економіки в Україні, серед яких фахівці міністерства виділяють:

Низький рівень захисту прав власності. Зокрема, відповідно до звіту про Глобальний індекс конкурентоспроможності 2019, ефективність державних та суспільних установ залишається одним з найбільших конкурентних "провалів" економіки України (104 місце серед 141 країни). За рівнем захисту прав власності у рейтингу ГІК 2019 Україна знаходиться на 128 місці; за рівнем захисту прав інтелектуальної власності - на 118 місці відповідно.

Недосконалість судової системи країни. Основними вадами визнаються недостатня інституційна спроможність та незалежність гілок судової системи, як наслідок, низький рівень суспільної довіри до неї. Зокрема, експерти рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2019 оцінили незалежність судової влади в Україні на рівні, що відповідає 105 місцю серед 141 країни, а ефективність правової системи в арбітражному врегулюванні - на рівні 103 місця відповідно.

Високий рівень корупції в країні. Експерти рейтингу "Індекс сприйняття корупції 2019” оцінили рівень корупції в Україні у 30 балів, що на 2 бали менше ніж у рейтингу 2018 року.

Збереження викликів забезпеченню стабільного функціонування фінансової системи країни. У кредитному портфелі банків значною залишається частка непрацюючих кредитів. Станом на 01.01.2020 частка непрацюючих кредитів у загальному обсязі кредитування становила 53,83% (станом на 01.01.2019 - 55,83%).

Наявність територій, непідконтрольних уряду, та як наслідок, зростання потенційних можливостей для виникнення нових схем контрабанди товарами.

Нагадаємо, за даними Ernst & Young, тіньові операції становили четверту частину від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2018 рік, або 846 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).