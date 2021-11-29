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Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 15:54
Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30% Фото: третина економіки України перебуває у тіні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 1 в.п. більше за показник 2020 року (30%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Мінекономіки.

"Наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах коронакризи з її неординарними проявами, непрогнозованими у часі", - зазначили у міністерстві.

Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-червнем 2020 року:

  • електричний метод - на 2 в.п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);
  • монетарний метод - на 2 в.п. (до 33% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:

  • метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 2 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП);
  • метод збитковості підприємств - на 10 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП).

Нагадаємо, рівень тіньової економіки у 2020 році склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).

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