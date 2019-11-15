Українці визначилися з підтримкою церковних ієрархів

Фото: молебен на Володимирській гірці (РБК-Україна)

Рейтинг традиційно очолює папа римський, але Епіфанію довіряють майже стільки ж громадян

У жовтні 2019 року рівень довіри до предстоятелей найчисельніших церков в Україні перевищував недовіру. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, митрополиту ПЦУ Епіфанію довіряють 39% громадян проти 19% тих, хто не довіряє; митрополиту УПЦ МП Онуфрію - 32% проти 22%, відповідно; главі УГКЦ Святославу - 28% проти 15%, відповідно.

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Водночас, частка тих, хто довіряє предстоятелю УПЦ-КП Філарету, лише незначною мірою перевищує частку тих, хто йому не довіряє (29% і 26%, відповідно); до того ж, рівень довіри до нього впав із 43% у 2018 році до 29% на цей час.

Довіру до вселенського патріарха Варфоломія засвідчили 31% опитаних; недовіру - 16%. Високим є рівень довіри до папи римського Франциска - 42% проти 15% тих, хто йому не довіряє.

Найнижчим є рівень довіри до московського патріарха Кирила Гундяєва: якщо у 2013 році довіра українських громадян до нього перевищувала недовіру (38% і 25%, відповідно), то надалі, з початком і продовженням агресії РФ проти України, довіра змінилася недовірою - і на цей час лише 16% громадян довіряють йому, проти 45% тих, хто не довіряє.

Центр Разумкова провів опитування з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2 015 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року серед церковних ієрархів українці найкраще знали папу римського Франциска (70%) та предстоятеля РПЦ Кирила Гундяєва (67%). Однак папі римському довіряли 34% респондентів, а московському патріарху - тільки 12% (при цьому Кирило Гундяєв є лідером недовіри серед українців - йому не довіряли 37% опитаних).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2019 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 13% громадян країни або 20% з-поміж православних. До УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) належать 8% серед всіх громадян і 12% серед православних, відповідно; до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) - 11% і 16%, відповідно. Водночас серед громадян, які ідентифікують себе із православ’ям, відчутно зросло число "просто православних" - з 35% у 2018 році до 47% у 2019 році.