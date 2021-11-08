Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні досяг історичного максимуму

У понеділок, 8 листопада, чотири міжнародні виробники тютюнової продукції, об’єднані асоціацією "Укртютюн", заявили про безпрецедентне зростання нелегального ринку тютюнових виробів, продовження тренду скорочення обсягів легальної тютюнової продукції та руйнівний вплив надмірного акцизного оподаткування на тютюновий ринок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну спільну заяву виробників на прес-конференції.

"Рік тому, коли ми розпочали інформаційну кампанію щодо нелегального ринку тютюнових виробів, його частка становила 6,9% ринку України. Через рік цей показник сягнув 18,1% - майже 300% зростання за 12 місяців. Це понад 14,4 млрд грн втраченого доходу бюджету України", - заявив Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.

Ринок нелегальних сигарет в Україні почав зростати ще у 2014 році, але цього року він перетнув небезпечну межу - сигарети, з яких не сплачують податки, стали легко доступними. І це проблема не лише для бюджету України, а й для легальних виробників, що втрачають свою частку ринку на користь нелегальних виробників та контрабандистів.

"Легальні виробники працюють в умовах постійно зростаючого адміністративного та фінансового навантаження, тоді як незаконні гравці ринку збільшують свої прибутки та розширюють інфраструктуру збуту, навіть не приховуючи цього", - говорить Кахабер Бенідзе, генеральний директор BAT "Україна".

На думку найбільших виробників тютюнових виробів, одна з головних причин такого різкого зростання нелегального ринку сигарет криється в надмірному фіскальному регулюванні галузі.

"Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету. За останні три роки легальний ринок тютюнових продуктів скоротився на 40%, натомість обсяги торгівлі нелегальними сигаретами набувають небачених досі масштабів", - зазначив Растіслав Чернак, директор "Імперіал Тобакко" в Україні.

Щоб скоротити темпи зростання цін на сигарети та, відповідно, зростання нелегального ринку, найбільші виробники тютюнових виробів пропонують продовжити термін досягнення рівня акцизного оподаткування ЄС на 5 років.

"Ми пропонуємо розширити графік підвищення акцизів на тютюнові вироби до 2030 року, передбачивши щорічне зростання ставок на рівні 10%. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями до бюджету від тютюнової галузі", - вважає Растіслав Чернак.

Непередбачуваність регулювання тютюнової галузі в Україні впливає не лише на доходи бізнесу, а й на його майбутні інвестиції.

"Три з наших компаній готові розглянути можливість локалізувати виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання в Україні - якщо держава створить відповідні умови", - зазначив Костас Салварас, генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні.

За розрахунками учасників ринку, така локалізація за три роки принесе Україні більше 6 млрд грн інвестицій та близько 4 млрд грн додаткового податку на прибуток. Вигода для платіжного балансу країни складе близько 15 млрд грн.

"І найголовніше - це інвестиції в продукти, що, завдяки новітнім технологіям та науковим розробкам, здатні значно знизити шкоду від куріння", - додав Костас Салварас.