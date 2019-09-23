Рівень безробіття в Україні знизився

У II кварталі 2018 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.

Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у II кварталі 2019 року порівняно з II кварталом 2018 року скоротився на 0,5 в.п. і склав 7,8%, серед населення працездатного віку - 8,1%.

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Інформація про кількість зайнятого і безробітного населення, отримана за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Методологія визначення цих показників відповідає визначенню та рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП).

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики України, офіційне безробіття становило 1,3% від населення працездатного віку.

Нагадаємо, за методологією Міжнародної організації праці, кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становила 1,7 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становив 9,3%.