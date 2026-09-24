Поразили редкий Т-55 и гаубицы: Силы обороны уничтожили сеть артиллерии РФ в Гуляйполе

Силы обороны Украины уничтожили живую силу, артиллерийские системы и бронетехнику врага в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские войска рассматривают Гуляйполе как стратегический плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Существующая городская застройка позволяет противнику скрыто накапливать личный состав и военную технику.

Кроме того, плотная инфраструктура города используется захватчиками для обустройства пунктов управления, развертывания огневых позиций артиллерии и запусков беспилотников.

Поражение артиллерии и раритетного танка

"В рамках замысла по нейтрализации наступательного потенциала противника в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола совершила серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе", - говорится в заявлении.

Были нанесены точные удары по скоплениям пехоты, самоходным артиллерийским установкам, гаубицам и другой бронетехнике. Часть вражеских целей была обнаружена непосредственно на огневых позициях.

Среди уничтоженной техники был зафиксирован советский танк Т-55. Это средний танк, предназначенный для действий в условиях применения ядерного оружия, принятый на вооружение армии СССР еще в 1950-х годах.