Поразили ПВО и две важные цели РФ: Генштаб рассказал о ситуации на фронте
За прошедшие сутки, 5 января, на фронте произошло 191 боевое столкновение. Украинские защитники нанесли удары по целям противника, в частности поразили ЗРК "Тор", два пункта управления дронами и еще два других важных объекта россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера армия РФ нанесла три ракетных и 65 авиационных ударов, применила девять ракет и сбросила 194 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, осуществил 3808 обстрелов, в том числе 101- из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, населенные пункты Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", два пункта управления БпЛА, четыре пушки и еще два других важных объекта российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, совершил 94 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилепки и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазеного, Закитного.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополье, Константиновки, Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Сухецкое, Уют, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.
На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 46 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.
На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении враг дважды неудачно атаковал позиции наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на фронте
Украинские защитники продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, ослабляя наступательный потенциал врага как на передовой, так и в тылу.
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на 6 января 2026 года ориентировочные потери российской армии составляют около 1 213 460 военных.
Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 оккупантов, а также уничтожили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 879 беспилотников и 157 единиц автомобильной техники.