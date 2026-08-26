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Поражение склада Wildberries в Котовске: появились фото последствий

20:25 26.08.2026 Ср
1 мин
Губернатор Тамбовской области подтвердил полное уничтожение атакованного ночью склада
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: пожар после ударов дронов по складу Wildberries (Getty Images)

В ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Местные жители до сих пор фиксируют сильное задымление возле здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.

Вечерние фото повреждений склада в Котовске предоставил подписчик Телеграмм-канала - по состоянию на 18:00 мск сильное задымление пораженного здания сохраняется.

Сегодня утром мэр города попросил жителей не выходить из домов в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом.

По словам губернатора Тамбовской области, пожар, возникший в результате украинского удара в ночь на 26 августа, полностью уничтожил склад Wildberries.

Фото: пораженный в ночь на 26 августа склад Wildberries в Котовске (ASTRA)

Он заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 16 украинских дронов, а по складу Wildberries в Котовске прилетели три беспилотника.

Напомним, в ночь на 26 августа украинские беспилотники вторично атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Отметим, впервые склад в Котовске был поражен 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников, а работу объекта временно приостановили.

РБК-Украина также писала, что всего с начала июля украинские удары вывели из строя восемь из десяти крупнейших складов Wildberries в России.

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