Поражение склада Wildberries в Котовске: появились фото последствий

Вечерние фото повреждений склада в Котовске предоставил подписчик Телеграмм-канала - по состоянию на 18:00 мск сильное задымление пораженного здания сохраняется.

Сегодня утром мэр города попросил жителей не выходить из домов в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом.

По словам губернатора Тамбовской области, пожар, возникший в результате украинского удара в ночь на 26 августа, полностью уничтожил склад Wildberries.

Фото: пораженный в ночь на 26 августа склад Wildberries в Котовске (ASTRA)

Он заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 16 украинских дронов, а по складу Wildberries в Котовске прилетели три беспилотника.

Напомним, в ночь на 26 августа украинские беспилотники вторично атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.