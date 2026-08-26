Поражение склада Wildberries в Котовске: появились фото последствий

В ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Местные жители до сих пор фиксируют сильное задымление возле здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.
Вечерние фото повреждений склада в Котовске предоставил подписчик Телеграмм-канала - по состоянию на 18:00 мск сильное задымление пораженного здания сохраняется.
Сегодня утром мэр города попросил жителей не выходить из домов в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом.
По словам губернатора Тамбовской области, пожар, возникший в результате украинского удара в ночь на 26 августа, полностью уничтожил склад Wildberries.
Фото: пораженный в ночь на 26 августа склад Wildberries в Котовске (ASTRA)
Он заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 16 украинских дронов, а по складу Wildberries в Котовске прилетели три беспилотника.
Напомним, в ночь на 26 августа украинские беспилотники вторично атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.
Отметим, впервые склад в Котовске был поражен 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников, а работу объекта временно приостановили.
РБК-Украина также писала, что всего с начала июля украинские удары вывели из строя восемь из десяти крупнейших складов Wildberries в России.