Урагани в США: Трамп заявив про зростання зайнятості населення у жовтні

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами президента, безробіття у країні на рівні 3,7%

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про зростання зайнятості населення у жовтні на тлі стихійних лих у країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

За словами американського лідера, в жовтні в США були створені 250 тисяч робочих місць.

"Оце так! У жовтні в США створили 250 тисяч робочих місць - і це незважаючи на урагани. Безробіття на рівні 3,7%. Заробітна плата підвищилася! Це неймовірні цифри", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, кількість жертв урагану "Майкл", який обрушився на США, зросла до 36 осіб. Так, у результаті стихійного лиха більше 15 тис. будинків отримали пошкодження, а ще 4,2 тис. будинків були зруйновані повністю. Крім того, за час стихійного лиха рятувальники евакуювали понад 16 тис. чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що ураган "Майкл" завдав істотної шкоди базі ВПС США в Tyndall.

Агентство також раніше писало, що у вересні збиток, нанесений економіці США ураганом "Флоренс", імовірно склав від 19 млрд до 28,5 млрд доларів.

Зокрема, компанія врахувала наслідки штормового нагону хвилі і повені у внутрішніх регіонах постраждалих штатів. Зазначено, що основний обсяг збитків не був застрахований - від 13 млрд до 18,5 млрд доларів.